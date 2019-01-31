Поліцейські спіймали митного брокера, який за хабарі прискорював розмитнення «євроблях»

Вчора, 30 січня, на Львівщині під час отримання хабара правоохоронці затримали митного брокера. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Жінка отримувала 900 доларів, за які мала посприяти у пришвидшенні процедури розмитнення транспортного засобу за пільговим порядком.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 та ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, із 25 листопада в Україін ввели нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Детальніше про нововведення читайте у нашому матеріалі: «Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях».

Пільговий період розмитнення автівок на іноземній реєстрації завершується 22 лютого. Чого чекати водіям після цього, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Львівська митниця ДФС встановила новий рекорд за кількістю оформлених автомобілів на іноземній реєстрації: 411 авто за добу.

Фото: Нацполіція