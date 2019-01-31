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На Львівщині на хабарі «погорів» очільник комунального підприємства

Наталя Дуляба

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Учора, 30 січня, правоохоронці спіймали на хабарі керівника комунального підприємства однієї з районних рад Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Встановлено, що посадовець отримував «відкати» від сум бюджетних коштів, які виділяли на закупівлю матеріальних цінностей, офісної та комп’ютерної техніки.

Зловмисника викрили під час отримання 300 доларів та 8000 гривень неправомірної грошової винагороди за придбання комп’ютерної техніки на понад 150 тисяч гривень.

Керівника підприємства затримали в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як повідомляв Львівський портал, упродовж 2018 року львівські посадовці отримали більше 2 мільйонів гривень хабарів.

Загальна сума хабарів в Україні торік склала понад 207 млн грн. Майже 57 млн грн із них отримали посадовці.

Фото: Нацполіція

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