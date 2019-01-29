За рік в Україні загальна сума хабарів склала 207 млн грн

В Україні за 2018 рік загальна сума хабарів склала понад 207 мільйонів гривень. Про це повідомили в Генеральній прокуратурі України, передає УНН.

«В 2018 році Генеральна прокуратура України зафіксувала неправомірної вигоди на суму 207 630 940 гривень, з якої 56 642090 гривень це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст.368 КК України», – повідомили в прокуратурі.

Також зазначили, що хабарі давали за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення, підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, підкуп особи, яка надає публічні послуги, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, зловживання впливом, протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, провокація підкупу.