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За рік посадовці на Львівщині отримали більше 2 млн грн хабарів

Наталя Дуляба

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Протягом 2018 року львівські посадовці отримали понад 2 млн грн неправомірної грошової вигоди. Про це сьогодні, 30 січня, повідомив прокурор Львівської області Юрій Квятківський під час координаційної наради з правоохоронцями, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«У 2018 році скеровано до суду 21 обвинувальний акт за фактом одержання неправомірної грошової винагороди за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, – ред). У межах цих кримінальних проваджень хабарники отримали загалом більше 2 млн грн. Середня сума неправомірної вигоди складає 32 тис. грн», – розповів Юрій Квятківський.

Нагадаємо, минулого року загальна сума хабарів в Україні склала понад 207 млн грн. Майже 57 млн грн із них отримали посадовці.

Нещодавно на Львівщині затримали чергового хабарника. Суддя на Турківщині отримував неправомірну грошову винагороду у туалеті.

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