Зловмиснику, який у міському парку Червонограда підрізав чоловіка, обрали запобіжний захід

33-річному мешканцю Червонограда, який під час конфлікту у парку підрізав чоловіка, обрали запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

У відомстві нагадують, що інцидент стався 20 січня цього року близько 23.40 год на території парку Т. Г. Шевченка у Червонограді.

«Під час раптового конфлікту зловмисник завдав 40-річному місцевому мешканцю один удар ножем у живіт, спричинивши потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Відтак, вказаній особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – йдеться у повідомленні.

За вчинене правопорушнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.