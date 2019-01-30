ОСТАННІ НОВИНИ

Зловмиснику, який у міському парку Червонограда підрізав чоловіка, обрали запобіжний захід

Вероніка Рой

|

33-річному мешканцю Червонограда, який під час конфлікту у парку підрізав чоловіка, обрали запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

У відомстві нагадують, що інцидент стався 20 січня цього року близько 23.40 год на території парку Т. Г. Шевченка у Червонограді.

«Під час раптового конфлікту зловмисник завдав 40-річному місцевому мешканцю один удар ножем у живіт, спричинивши потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Відтак, вказаній особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – йдеться у повідомленні.

За вчинене правопорушнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...