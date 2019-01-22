У міському парку Червонограда зловмисник підрізав 40-річного чоловіка

Поліцейські затримали зловмисника, причетного до заподіяння ножового поранення мешканцю Червонограда. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Червоноградський відділ поліції 20 січня о 23.55 надійшло повідомлення від медиків про те, що каретою швидкої допомоги у лікарню було доставлено 40-річного місцевого мешканця, у якого діагностували «колото-різану рану передньої черевної стінки».

Поліцейські встановили, що близько 23.40 у міському парку потерпілому заподіяв ножове поранення 32-річний мешканець Червонограда під час побутового конфлікту.

Зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Мешканцю Червонограда загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.