Суддя зі Львівщини отримував хабарі у туалеті

В.о. голови Турківського районного суду Лука Кріль, якого спіймали на хабарі, отримував неправомірну вигоду у вбиральні. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на повний текст ухвали про застосування запобіжного заходу.

За даними антикорупційного бюро, на початку грудня 2018 суддя висловив прохання громадянину надати 1 тисячу євро за не позбавлення його права на керування транспортними засобами у справі про водіння у нетверезому стані (ч.1 ст.130 КУпАП).

Також повідомляється, що перша зустріч відбулася 14 грудня у вбиральні суду на першому поверсі і суддя нібито одержав 600 євро. Решту грошей передали у вбиральні 18 грудня.

Згодом кошти було виявлено у кишені верхнього одягу судді, а також у квартирі, якою він користується. У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументоване спілкування судді з громадянином з питань надання неправомірної вигоди та обставини її отримання.

Суд призначив судді запобіжний захід у вигляді застави в сумі 80 тис. грн. Прокурор вимагав майже удвічі більше. З літа 2018 в Турківському райсуді працює тільки один суддя – Лука Кріль.

Згідно з показами заявника, цей суддя у квітні 2018 року вже розглядав по ньому аналогічну адміністративну справу і справу було закрито у зв‘язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, що фактично дало змогу уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.