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Ян Пєкло завершує каденцію на посаді посла Польщі в Україні

Соломія Головіна

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Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло завершує свою дипломатичну каденцію. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

 

«Офіційно попрощався чи, вірніше, сказав «до побачення»  Ян Пєкло, який завершує свою каденцію у якості Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні», – зауважив 29 січня заступник міністра закордонних справ України.

Він зазначив, що під час спільної роботи «були складні моменти, дечого не вдалося зробити, незважаючи на добру волю і спільні зусилля».

«Як і для багатьох в Україні, для мене Ян був і залишається добрим другом нашої країни, гідним представником Польського народу, природженим аналітиком, непересічною творчою особистістю. Доброго повернення і успіхів на Батьківщині, шановний пане Посол!», – наголосив Василь Боднар.

Додамо, що послом в Україні Яна Пєкла було призначено у серпні 2016 року.

Як повідомляв Львівський портал, у грудні стало відомо, що Посол Польщі в Україні Ян Пєкло буде відкликаний з посади 31 січня 2019 року.

Згодом стало відомо, що новим послом Польщі в Україні може стати Бартош Цихоцький – заступник голови МЗС Польщі.

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