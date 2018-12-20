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Президент Польщі звільнив посла в Україні

Олександр Косик

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Посол Польщі в Україні Ян Пєкло буде відкликаний з посади 31 січня 2019 року. Відповідна постанова президента Польщі була опублікована 19 грудня в урядовому виданні Monitor Polski, повідомляє “Європейська правда“.

 

“На підставі статті 133 Конституції Польщі від 2 квітня 1997 року відкликаю пана Яна Пєкла з 31 січня 2019 року з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні”, – йдеться в постанові президента Польщі, виданій 4 грудня.

Інформацію про відкликання посла “Європейській правді” підтвердили джерела у МЗС обох держав. Додамо, польська сторона вже визначила кандидата на призначення новим послом.

Послом в Україні Яна Пєкла було призначено у серпні 2016 року. З 2005 року він був директором фонду Польсько-Української співпраці PAUCI. Пєкло був відомим публіцистом.

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