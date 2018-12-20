Польща визначилась із кандидатурою нового посла в Україні

Новим послом Польщі в Україні може стати Бартош Цихоцький – заступник голови МЗС Польщі, який опікується питанням відносин із Україною. Про це повідомляє УП.

Як зазначається у статті видання, будучи послідовним критиком агресивної політики Росії та адвокатом територіальної цілісності України, Цихоцький одночасно є противником поступок Києву у історичній суперечці.

Ціхоцький є істориком за освітою. Він працював як аналітик у Центрі східних студій, Польському інституті міжнародних відносин, Бюро нацбезпеки. У 2015-2016 роках був співробітником Посольства Польщі у Москві, після чого повернувся до Варшави на посаду радника голови Служби розвідки. З 2017 року – знову працює в МЗС, де відповідає за східну політику.

При цьому у польському МЗС розраховують, що Київ оцінить кандидатуру нового посла як жест поваги з боку Польщі, адже він наразі займає високу посаду у МЗС.

Як наголошує видання, ще один важливий момент – зміну посла у Польщі запланувала й Україна: від джерел у дипкорпусі доводилося чути три прізвища ймовірних кандидатів. Один із них нині працює у керівництві МЗС, інший обіймає доволі вагому посаду на Банковій, третій – очолює одне з важливих посольств України.

Нагадаємо, 19 грудня стало відомо про відкликання посла Польщі в Україні Яна Пєкла – каденція посла добігає кінця 31 березня 2019 року.