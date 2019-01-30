У Дейнеки запевняють, що незаконні рубки на Львівщині за рік зменшилися наполовину

Торік об’єм незаконних рубок дерев на Львівщині зменшився на 48%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, про це йшла мова під час виїзного засідання колегії Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, де підбили підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств за 2018 рік.

Так, державні лісогосподарські підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства за 2018 рік реалізували продукції на суму 1,1 млрд грн та сплатили до бюджетів усіх рівнів 364,2 млн грн податків та зборів (обов’язкових платежів) – це на 71,6 млн грн більше порівняно з 2017 роком. Зокрема, до державного бюджету України сплачено майже 195 млн грн та 84 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевого бюджету. Значну частину бюджетних платежів становить рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 55,0 млн грн. Єдиного соціального внеску сплачено 85,2 млн грн, що на 20,5 млн грн, або 32% більше, ніж за попередній рік.

Також наголошується, що загальні обсяги відтворення лісів за 2018 рік склали 2264 га. Зокрема, створено 1145 га лісових культур. Природне поновлення лісів забезпечене на площі 1119 га, що становить 49% від всього обсягу лісовідновлення. За 2018 рік проведено 9181 га доглядів за лісовими культурами, що становить 103,1% від плану 8909 га.

При цьому зауважують, що рубки формування та оздоровлення лісів підприємства провели на площі 17,6 тис. га, у результаті заготували 406,8 тис. куб. м ліквідної деревини. За минулий рік підприємства управління від всіх видів рубок заготували 937,6 тис. куб. м деревини, в тому числі від рубок головного користування – 524,5 тис. кбм. В круглому вигляді було реалізовано 749,5 тис. куб. м деревини.

На колегії відзначили і те, що порівняно з 2017 роком об’єм незаконних рубок зменшився на 48% або на 1191 куб. м.

На власних виробничих потужностях за 2018 рік підприємства управління переробили 181,8 тис. кбм деревини, що на 11,2 тис. куб.м більше, аніж за попередній рік.

Впродовж 2018 року побудовано та відновлено 65,4 км лісових доріг.

Нещодавно Львівський портал повідомляв, що у Дрогобицькому лісгоспі незаконно зрізали 20 дубів.

Також ми писали про те, що один з депутатів Львівської облради забив на сполох через рубки дерев під виглядом санітарних чисток у Дублянському лісництві Самбірського району.

Додамо, що правоохоронці розслідують більше 100 справ щодо незаконних рубок.