Був дубовий ліс, а стали пеньки: під виглядом санітарних чисток на Самбірщині рубають ліс?

Депутат Львівської обласної ради Олег Домчак звернувся в Держекоінспекцію у Львівській області через рубки дерев під виглядом санітарних чисток у Дублянському лісництві Самбірського району. Про це він повідомив у коментарі Львівському порталу.

Власне, нещодавно депутат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фото цих рубок.

«За неодноразовими зверненнями громад Дублян, Корналовичі про незаконні вирубки деревини, мав можливість самому пересвідчитись, що насправді відбувається у цих лісах. Чесно, в голові не вкладається від побаченого. З славного Дублянського лісу, залишилась одна назва – Дубляни», – обурився Олег Домчак у соцмережах.

Як він наголосив у коментарі Львівському порталу, ліс рубають під виглядом санітарних чисток:

«Це практично дубові ліси, які мають свою історію: це 200-400 років… Громада обурена тим, що майже щодня вивозять великі партії дубів. Під санітарними чистками зараз рубають ділову деревину. Невідомо, куди вона йде і хто на це дає дозвіл. Зараз я це з’ясовую».

Він також зауважив, що готує відповідний запит щодо отримання додаткової інформації у Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Додамо, що Дублянське лісництво є одним з підрозділів ДП «Самбірський лісгосп». На території Дублянського лісництва розташований заказник місцевого значення «Корналовичі» площею 88 га.

Фото: Facebook-сторінка Олега Домчака