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На Львівщині розслідують більше ста справ щодо незаконних рубок

Олена Карп'юк

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Із початку року до органів Національної поліції та місцевих прокуратур надійшла 101 заява та повідомлення щодо можливої незаконної рубки лісу та зловживань з боку лісової охорони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

За результатами розгляду цих заяв та повідомлень правоохоронці розпочали 101 кримінальне провадження, тоді як минулого року таких справ було 92.

Також цього року до судувже  скерували 29 обвинувальних актів, загальна сума встановлених збитків становить понад 3,1 млн грн.

Зазначимо, у 2017 році правоохоронці отримали 233 повідомлення про незаконні рубки та зловживання з боку лісової охорони.

Торік до суду скерували 30 обвинувальних актів, загальна сума збитків становила понад 1,3 млн грн. При цьому в ході досудового розслідування відшкодовано завдані державі збитки на суму 29,4 тис. грн.

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