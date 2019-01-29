На Львівщині не меншає хворих на грип. За тиждень вірус «підкосив» більше 13 тисяч людей

Упродовж минулого тижня, 21-27 січня, на грип та гострі респіраторні інфекції на Львівщині захворіли 13 182 особи, що на 2 120 випадків більше, ніж за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

Інтенсивний показник захворюваності за минулий тиждень в області становив 519,5 при епідемічному порозі 585,2. Майже 52% серед усіх захворілих – діти до 17 років.

У Львові протягом минулого тижня захворіли 3 728 людей, тоді як попереднього тижня хворих було 3 213 осіб. Інтенсивний показник на останньому тижні був 481,7 при епідпорозі 685,89. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 44,5% проти 43,2% попереднього тижня.

Загалом минулого тижня з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області госпіталізували 162 осіб, серед них – 85 дітей віком до 17 років.

Із початку епідемічного сезону за допомогою лабораторного дослідження медики виявили вірус грипу А, а також риновіруси, віруси парагрипу ІІ, ІІІ та ІV типів, аденовірус, коронавіруси, метапневмовіруси.

Зазначимо, нещодавно від грипу помер 51-річний мешканець Мостиського району. Це є перша смерть від грипу цього року в на Львівщині.

Водночас медики наголошують, що найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація. Цього сезону в Україні доступні дві вакцини від грипу: чотиривалентна Vaxigrip Tetra французького виробника Sanofi Pasteur і тривалентна GC Flu південнокорейської компанії Green Cross Corporation.

Про те, як відрізнити грип від ГРВІ, читайте тут.