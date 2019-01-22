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На Львівщині зростає захворюваність на грип та ГРВІ

Олена Карп'юк

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Упродовж минулого тижня, 14-20 січня, на грип та гострі респіраторні  інфекції на Львівщині захворіли 11 062 особи, що на 1 485 випадків більше, ніж за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

Інтенсивний показник захворюваності за минулий тиждень становив 436 при епідемічному порозі 585,2. Серед усіх захворілих 52% – діти до 17 років.

У Львові протягом минулого тижня захворіло 3 213 людей, тоді як попереднього тижня хворих було 2 580 осіб. Інтенсивний показник на останньому тижні був 415,2 при епідпорозі 685,89. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 43,2% проти 46,9% минулого тижня.

Загалом минулого тижня з діагнозом  ГРІ в інфекційні стаціонари області госпіталізували 158 осіб, серед них – 85 дітей віком до 17 років.

Із початку  епідемічного сезону за допомогою лабораторного дослідження медики виявили вірус грипу А, а також риновіруси, віруси парагрипу ІІ, ІІІ та ІV типів, аденовірус, коронавіруси, метапневмовіруси.

Водночас медики наголошують, що найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація. Цього сезону в Україні  доступні дві вакцини від грипу: чотиривалентна Vaxigrip Tetra французького виробника Sanofi Pasteur і тривалентна GC Flu південнокорейської компанії Green Cross Corporation.

Про те, як відрізнити грип від ГРВІ, читайте тут.

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