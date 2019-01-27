У Жидачівському районі чадним газом отруїлися п’ятеро людей. Серед них - двоє дітей

Вчора, 26 січня, у місті Ходорів Жидачівського району чадним газом отруїлися п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, близько 20:15 год. в приватному будинку на вул. Вільде, 29 отруїлися, ймовірно, чадним газом п’ятеро осіб, у тому числі 2 дітей віком 10 років та рік, яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані у Ходорівську МЛ.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово призупинено газопостачання до будинку. Будинок обладнаний парапетним котлом та ПГ-4. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо нещодавно у від чадного газу померла молода пара з Києва. Також 23 січня у Львові від тихого вбивці померло подружжя.

Раніше Львівський портал розповідав про смертельну небезпеку, яку несе чадний газ, та розповідав про те, що робити при ознаках отруєння, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?».