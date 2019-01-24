У Львові внаслідок отруєння чадним газом померли чоловік та дружина

Вчора, 23 січня, близько 20.07 год. у приватному будинку на вул. Марка Каганця, 72, що у Залізничному районі, отруїлись чадним газом двоє осіб. Вони померли до приїзду швидкої медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як йдеться у повідомленні, загинули 36-річний чоловік (власник будинку) та його 38-річна цивільна дружина, мешканка м. Львова.

Будинок обладнаний газовою плитою, газовою колонкою та газовим котлом. Працівниками ПАТ «Львівгаз» було припинено подачу газу до будинку. Обставини події встановлюють.

Як повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області, попередньо встановлено, що у квартирі міг відбутись витік чадного газу з газової колонки, розташованої в кухні. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Правоохоронці встановлюють обставини події, призначено експертизи.

До слова, з початку року у Львові трапилось уже 8 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 9 людей, з них 4 — загинули. Серед загиблих була молода пара з Києва.

Раніше Львівський портал розповідав про смертельну небезпеку, яку несе чадний газ, та розповідав про те, що робити при ознаках отруєння, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?».