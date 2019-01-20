Львівська велосипедистка Олена Старікова здобула «срібло» на етапі Кубка світу

У суботу, 19 січня, велосипедистка Олена Старікова здобула «срібло» в індивідуальному спринті на 5-му етапі Кубка світу з велотреку, що проходить у Новій Зеландії. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

«Олена стала віце-чемпіонкою в індивідуальному спринті, принісши першу медаль у скарбничку української збірної на 5-му етапі Кубка світу з велотреку», – йдеться у повідомленні.

Також 18 січня Олена Старікова посіла 9 місце у командному спринті.

Зазначимо, що 22-річна велосипедистка Олена Старікова є родом із Харкова, однак тепер вона представляє Львівську область та Збройні сили України.

У серпні 2018 року Олена Старікова здобула «стрібло» на чемпіонаті Європи з велосипедного спорту на треку, ще дві медалі у грудні вона завоювала на етапі Кубка світу з велотреку в Берліні.

У грудні 2018-го Олену Старікову визнали кращою спортсменкою Львівської області.

Фото: НОК України у Львівській області