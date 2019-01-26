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Львівська велосипедистка виборола «срібло» у командному спринті на етапі Кубка світу

Вероніка Рой

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Львівська спортсменка Олена Старікова здобула срібну медаль у командному спринті на етапі Кубка світу з велотреку, який проходить у Гонконзі. Про це у Facebook повідомляє управління молоді та спорту Львова.

 

«Олена Старікова, яка представляє Львівщину, завоювала чергову нагороду етапу Кубка світу з велотреку. Олена разом з Любов’ю Басовою посіла друге місце у командному спринті на 6-му етапі Кубка світу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 січня цього року велосипедистка Олена Старікова здобула «срібло» в індивідуальному спринті на 5-му етапі Кубка світу з велотреку, що проходив у Новій Зеландії.

Зазначимо, що Олена Старікова стала найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками грудня 2018 року.

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