Львівська велосипедистка виборола «срібло» у командному спринті на етапі Кубка світу

Львівська спортсменка Олена Старікова здобула срібну медаль у командному спринті на етапі Кубка світу з велотреку, який проходить у Гонконзі. Про це у Facebook повідомляє управління молоді та спорту Львова.

«Олена Старікова, яка представляє Львівщину, завоювала чергову нагороду етапу Кубка світу з велотреку. Олена разом з Любов’ю Басовою посіла друге місце у командному спринті на 6-му етапі Кубка світу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 січня цього року велосипедистка Олена Старікова здобула «срібло» в індивідуальному спринті на 5-му етапі Кубка світу з велотреку, що проходив у Новій Зеландії.

Зазначимо, що Олена Старікова стала найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками грудня 2018 року.