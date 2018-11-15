Ділянки між Солонкою та Наварією, які були виділені АТОвцям, скупила створена два тижні тому будкомпанія

Новостворена будівельна компанія «Біт Регіон» стала новим власником 13 гектарів землі між Солонкою і Наварією, які в січні 2018 року Держгеокадастр передав у власність учасникам АТО. Про це повідомляє zaxid.net.

Як наголошують журналісти видання, «судячи з усього, ця компанія створена спеціально для того, щоб перебрати контроль над земельними ділянками, приватизованими в рамках державної програми з виділення землі ветеранам АТО».

Вже через кілька тижнів після реєстрації компанія «Біт Регіон» придбала в атовців 13 га землі сільськогосподарського призначення. Ділянки перейшли у власність забудовника в період від 20 до 31 серпня.

За даними YouControl, будівельна компанія «Біт Регіон» зареєстрована 7 серпня 2018 року, офісом компанії вказана квартира житлового будинку у Львові на вул. Героїв Майдану. Уже через два тижні компанія почала скуповувати ділянки атовців. За даними Держгеокадастру, 13 ділянок по гектару кожна перейшли у власність «Біт Регіону» протягом 20-21 серпня і 31 серпня.

Керівником і єдиним засновником ТзОВ «Біт Регіон» вказаний 33-річний мешканець Солонки Роман Стебницький. Розмір його внеску до статутного фонду компанії становить 1,4 млн грн.

У коментарі виданню Роман Стебницький пояснив, що придбав землю «на перспективу». Чоловік назвав себе підприємцем, однак не зміг згадати жодного свого реалізованого бізнес-проекту. На Facebook-­сторінці Романа Стебницького вказано, що він більше 10 років працює на різних посадах в IT-компанії Lohika – від системного адміністратора до операційного менеджера.

«Я підприємець, займався в консультаційних цілях… І додатковими інвестиціями, але то все вилами по воді писано. І от з’явився такий варіант. Я подумав: чому б і ні?», – розповів Роман Стебницький.

За його словами, він поки не збирається нічого будувати на придбаній землі, але й сільським господарством займатися не планує.

Підприємець також відмовився розповісти за скільки він придбав 13 земельних ділянок біля Солонки за 500 м від Наварійського озера. Коментарі атовців, які продали свої ділянки Романові Стебницькому, виданню отримати не вдалось.

Додамо, у січні 2018 року він та ще 19 атовців отримали 20 ділянок по 1 га нібито для започаткування бізнесу з вирощування малини. Як наголошує видання, у лютому 2018 року земельні ділянки біля Солонки почав скуповувати засновник громадського формування «Розвиток громади» Василь Сабадаш. Загалом, він придбав 6 гектарів землі. Після придбання 13 га землі компанією «Біт Регіон», на полі біля Солонки площею 20 га збереглася лише одна ділянка, власником якої досі залишається учасник АТО – Олег Мартич.

Раніше Львівський портал писав про те, що Громадської ради при Держгеокадастрі Львівщини надійшло звернення від мешканців Солонки щодо можливого дерибану землі місцевими олігархами, які прикриваються учасниками АТО. Втім самі учасники АТО запевнили, що скандал із дерибаном землі у Солонці – надуманий .

Також ми писали про ситуацію із землями біля озера в Наварії, які розпорядженням голови ЛОДА Олега Синютки виділили учасникам АТО, детальніше про це читайте у матеріалі «Земля обітована. Наварійський конфлікт».

Ілюстрація: zaxid.net