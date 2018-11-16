Шахтарі перекрили образу дві ділянки траси Львів − Рава-Руська

Шахтарі Львівщини перекрили одразу дві дороги через невиплату їм заробітної плати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

На дорозі Львів-Рава-Руська на 23 км поблизу села Смереків відбувається перекриття руху шахтарями (близько 40 осіб) шляхом безперервного переходу дороги по пішохідному переході. На цій трасі на 36км поблизу села Воля Висоцька мітенгує близько близько 50 осіб.

Мітингувальники вимагають виплату заборгованості по заробітній платі. Разом з патрульними було домовлено про звільнення проїжджої частини кожні 15 хв для надання можливості проїзду автомобілям протягом 5хв.

Додатково виставлений екіпаж в Куликові, який скеровує т/з в об’їзд перекриття та поблизу с. Замочок, який скеровує т/з в об’їзд перекриття.

Перекриття руху буде тривати орієнтовно до 11:00.