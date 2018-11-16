ОСТАННІ НОВИНИ

Шахтарі перекрили образу дві ділянки траси Львів − Рава-Руська

Олександр Косик

|

Шахтарі Львівщини перекрили одразу дві дороги через невиплату їм заробітної плати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

 

На дорозі Львів-Рава-Руська на 23 км поблизу села Смереків відбувається перекриття руху шахтарями (близько 40 осіб) шляхом безперервного переходу дороги по пішохідному переході. На цій трасі на 36км поблизу села Воля Висоцька мітенгує близько близько 50 осіб.

Мітингувальники вимагають виплату заборгованості по заробітній платі. Разом з патрульними було домовлено про звільнення проїжджої частини кожні 15 хв для надання можливості проїзду автомобілям протягом 5хв.

Додатково виставлений екіпаж в Куликові, який скеровує т/з в об’їзд перекриття та поблизу с. Замочок, який скеровує т/з в об’їзд перекриття.

Перекриття руху буде тривати орієнтовно до 11:00.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

Доросла аритмія дитячого серця
Вероніка РОЙ
Доросла аритмія дитячого серця

Інформаційні хвилі щодо реорганізації чи ліквідації медичних закладів у Львівські області не вщухають уже впродовж трива...

Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині

Популярна роздрібна мережа планує поширити на наш регіон проект «Дерево життя», який був підтриманий покупцями по всій к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...