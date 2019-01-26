Перейменування УПЦ МП: оприлюднили список церков, які мають змінити назву

В Україні опублікували перелік церков та інших релігійних організацій, які повинні внести зміни до статуту у зв’язку зі змінами до законодавства щодо їх перейменування. Список оприлюднили в суботу на сайті урядової газети «Урядовий кур’єр».

Під дію частин сьомої та восьмої статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» підпадають релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які діють на території України та входять до складу (є частиною) таких релігійних об’єднань:

Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);

Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва — Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);

Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ);

Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);

Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

Згідно з повідомленням, вище зазначені релігійні організації повинні протягом трьох місяців внести у свої статути відомості про те, що їх центри знаходиться в Росії, а також подати документи на реєстрацію. Релігійним організаціям, які діють на території України та є частиною цих об’єднань, також доведеться змінити назву.

З повним переліком релігійних організацій, яким потрібно внести зміни до статуту, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, УПЦ МП зобов’язали вказати в офіційній назві приналежність до Росії. Згодом повідомлялося, що колишня Українська православна церква Московського патріархату має намір звернутись до Конституційного суду щодо закону стосовно її перейменування із зазначенням належності до Росії.

Окрім цього, колишня УПЦ МП назвала сама себе, а не визнану Вселенським патріархатом Православну церкву України, «істинною церквою Христовою в Україні».

Додамо також, що 15 грудня Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.