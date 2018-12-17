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Колишня УПЦ МП назвала себе «істинною церквою христовою в Україні»

Олена Карп'юк

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Колишня Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), що діє в Україні на канонічній території Вселенського патріархату, назвала саме себе, а не визнану Вселенським патріархатом Православну церкву України, «істинною церквою Христовою в Україні». Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Синод цієї автономної структури у складі Російської православної церкви, який відбувся в Києві, також стверджує, ніби Православна церква України «виникла внаслідок об’єднання двох неканонічних структур: Української автокефальної православної церкви та Української православної церкви Київського патріархату».

«Таким чином, це зібрання є об’єднанням розкольників», – йдеться у зверненні синоду УПЦ МП.

«Для нашої Церкви по суті нічого не змінилося, оскільки розкольники так і залишилися у розколі, а Українська православна церква залишається істинною Церквою Христовою в Україні», – заявили в підпорядкованій Москві церковній організації.

Синод також звільнив із посад і «заборонив у служінні» двох ієрархів УПЦ МП, які взяли участь в об’єднавчому соборі, що створив Православну церкву в Україні, – митрополита Вінницького і Барського Симеона і митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра.

У зверненні собору також повторюється позиція Москви, нібито історична Київська митрополія «з метою збереження православної віри» увійшла до складу РПЦ, а тому «сьогодні Константинопольський патріархат не має жодних моральних та канонічних прав втручатися у внутрішні справи і духовне життя Української православної церкви».

«Більше того, дії Константинопольського патріархату вже спричинили те, що можливість відновлення єдності православних в Україні відкинута надовго, якщо не назавжди», – стверджують в УПЦ, що є частиною Московського патріархату і дотримується його позиції.

Нагадаємо, 15 грудня Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

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