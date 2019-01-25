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Анонім другий день поспіль «замінував» Victoria Gardens

Соломія Григор'єва

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В торгівельно-розважальному центрі Victoria Gardens другий день поспіль повідомляють по замінування, проте правоохоронці жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів вкотре не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Сьогодні, 25 січня, близько 18.00 до львівських поліцейських надійшла інформація від харківських колег про те, що до них, на оперативну лінію 102, зателефонував анонім та повідомив, що станеться вибух у торгівельно-розважальному центрі, розташованому на вулиці Кульпарківській у Львові.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульна поліція, слідчо-оперативна група, представники інших служб. Із закладу було евакуйовано 2370 відвідувачів та працівників.

Правоохоронці ретельно обстежили всі приміщення центру та прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було.

Працівники поліції встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

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