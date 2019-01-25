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Через «замінування» Victoria Gardens евакуювали понад тисячу людей

Соломія Головіна

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У Львові «замінували» торгівельно-розважальний центр на вулиці Кульпарківській. Жодних вибухонебезпечних правоохоронці на місці не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Як стало відомо кореспонденту Львівського порталу, мова йде про Victoria Gardens.

Так, 25 січня близько 20.00 до львівських правоохоронців надійшла інформація  від харківських поліцейських про те, що до них зателефонував анонім та повідомив, що годину станеться вибух в одному з торгівельно-розважальних центрів, розташованому на вулиці Кульпарківській у Львові.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульна поліція, слідчо-оперативна група, представники інших служб. Загалом зі закладу було евакуйовано 1080 покупців та працівників.

Правоохоронці обстежили всі приміщення центру та прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до шести років.

Встановлюється особа аноніма, котрий надав неправдиву інформацію про замінування.

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