Офіційний сайт Вселенського патріархату вніс УПЦ до переліку помісних церков

На офіційному сайті Вселенського патріархату в диптиху помісних церков з’явилась Православна Церква України.

Вона розташована після Православної Церкви Чехії та Словацьких земель, на п’ятнадцятому місці.

Нагадаємо, 5 січня у Стамбулі Патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію Православної Церкви України, а 6 січня він офіційно передав томос про автокефалію ПЦУ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України обрали 15 грудня 2018 року, під час Об’днавчого собору.

Із моменту проведення Об’єднавчого собору до новоствореної Православної церкви України перейшло вже 100 парафій колишньої УПЦ Московського патріархату.