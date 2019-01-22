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У Городку оштрафують підприємця, який розмістив політичну рекламу без вихідних даних

Олена Карп'юк

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У понеділок, 21 січня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від спостерігача громадської мережі «Опора» про те, що у Городку на білборді та сіті-лайтах розміщено політичну рекламу з порушеннями виборчого  законодавства України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як з’ясували правоохоронці, на білборді та сіті-лайтах були відсутні відомості про установу, що здійснила друк реклами, тираж, а також інформація про осіб, відповідальних за випуск продукції та її замовника.

Також поліцейські встановили особу підприємця, який розмістив  політичну рекламу та склали адміністративний протокол за ч.2 ст.212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила їх друк та тираж, а також інформація про осіб, відповідальних за їх випуск та замовника) КУпАП.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51, 85 грн) і на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340, 510 грн).

Правоохоронці закликають громадян у випадку виявлення порушень виборчого законодавства України  повідомляти про це на оперативну лінію 102.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія також закликала українців скаржитись у поліцію за незаконну агітацію та «гречку» під час виборчої кампанії.

Як повідомляв Львівський портал, активісти вже встигли виявити порушення у політичній агітації міського голови Львова Андрія Садового. Через це вони звернулись у поліцію.

Зазначимо, вибори Президента України відбудуться 31 березня цього року. Виборча кампанія офіційно стартувала 31 грудня.

Також нещодавно у Львові затвердили майже 200 місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації кандидатів на пост Президента України.

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