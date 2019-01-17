На Садового поскаржились у поліцію через «агітаційний наступ» без вихідних даних

На Закарпатті зафіксовано білборди та агітаційні листівки лідера партії «Об’єднання «Самопоміч», кандидата на пост Президента Андрія Садового, які не мали вихідних даних. Відтак представники Громадської мережі «Опора» повідомили про цей факт у поліцію.

У прес-службі «Опори» поінформували, що на вулицях Ужгорода, а також у Тячівському районі спостерігачі ОПОРИ зафіксували білборди, а в Хусті агітаційні листівки Андрія Садового. На цих агітаційних матеріалах немає вихідних даних.

«14 січня у Тячівському районі спостерігач ОПОРИ зафіксував білборд «Андрій Садовий, НАСТУП, 2019» без вихідних даних. Борд знаходиться обабіч траси на відрізку дороги із Тячева до селища Буштино. 11 січня три такі ж білборди були зафіксовані в Ужгороді», – зазначається у повідомленні.

На жодному з них, за словами активістів, немає інформації про установу, що здійснила друк, даних про тираж та про осіб, відповідальних за випуск, як того вимагає ч. 3 ст. 59 Закону України «Про вибори Президента України». Згідно з даними таблички, яка розміщена на бордах, вони належить рекламній агенції «POZITIV OUTDOOR».Один із бордів в Ужгороді, що на вулиці Минайській, належить рекламному агенству «Прайм».

Представники закарпатської «Опори» про дані факти повідомили поліцію за телефоном «102», а також зареєстрували відповідні заяви – із детальним інформуванням правоохоронців про ймовірні ознаки порушення Закону.

«За нашими спостереженнями, білборди з іменем Андрія Садового з’явилися в області задовго до його офіційної реєстрації кандидатом у Президенти, – відзначає координатор спостереження за виборами Громадянської мережі ОПОРА у Закарпатській області Ярослав Гулан. – Однак білборди з іменем потенційного кандидата у Президенти це одне. А от коли кандидат уже офіційно зареєстрований, починають діяти інші правила. Згідно зі статтею 58 Закону «Про вибори Президента України», розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами є однією із форм агітації. А друковані матеріали повинні містити вихідні дані. В іншому випадку мова йде про ймовірне порушення вимог Закону».

Крім цього, у Хусті спостерігачі «Опори» 15 січня зафіксували у наметі з іменем Андрія Садового роздачу агітаційних листівок кандидата у Президенти Андрія Садового також без вихідних даних.

На листівці, зокрема, під фото Андрія Садового є напис «За 5 хвилин у вас з’явиться кандидат» та коротка біографія політика. З іншого боку листівки її автори приводять аргументи, чому виборцям варто підтримати кандидатуру Садового. Як пояснив представнику «Опори» голова Хустського міського осередку «Об’єднання «Самопоміч» Ігор Маді, листівки надійшли у Хуст з центрального офісу партії, і він не знав, чи є на них вихідні дані, тому за коментарем стосовно цього порадив звертатися саме туди.

Радниця з юридичних питань Громадської мережі «Опора» Тетяна Юзвяк вказує, що Садовий зареєстрований кандидатом на посаду Президента Центральною виборчою комісією 8 січня 2019 року, тому з 9 січня 2019 року розпочинається період здійснення вказаним кандидатом передвиборної агітації (ч. 1 ст. 57 Закону України «Про вибори Президента України»). Згідно з ч. 16 ст. 64 цього ж Закону забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів. У разі недотримання вказаної норми винні особи притягуються до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 212-13 Кодексу про адміністративні правопорушення України, котра передбачає відповідальність за розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організацію такого розповсюдження.

Відтак комунікаційниця «Опори» у Закарпатській області звернулася до прес-служби партії «Об’єднання «Самопоміч» із проханням про коментар стосовно даної ситуації 14 січня, однак на момент публікації матеріалу, відповіді не отримала.

Нагадаємо, відповідно до частини 3 статті 59Закону України «Про вибори Президента» друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання відповідно кандидата на пост Президента України або партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.

Нагадаємо, 3 січня «Самопоміч» висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом у Президенти України.

Також стало відомо, що за відсутності Андрія Садового у Львові обов’язки міського голови виконуватиме заступник з питань економіки та фінансів Геннадій Васьків.

Також Львівський портал повідомляв, що Комітет виборців України вже зафіксував перші факти незаконної агітації на виборах Президента України: попався і Андрій Садовий.

Фото: ГМ «Опора»