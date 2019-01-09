Президентські вибори-2019. Де у Львові погодили розміщення політичної реклами?

У Львові затвердили майже 200 місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації кандидатів на пост Президента України. Про це йдеться у розпорядженні №772 міського голови Львова Андрія Садового, передає Львівський портал.

Як вказано у розпорядженні, до 31 грудня районні адміністрації мали обладнати 197 місць Львова стендами, дошками оголошень для розміщення на них матеріалів передвиборної агітації кандидатів на посаду Президента України.

Найбільше місця під політичну агітацію у Львові передбачили у Франківському та Сихівському районах, а найменше – у Галицькому районі. Серед локацій є зупинки громадського транспорту, сквери, парки та навіть територія біля церкви.

Галицький район:

1. на розі вулиць С. Бандери – Шептицьких

2. В. Винниченка, 26 (сквер)

3. Д. Вітовського (зупинка громадського транспорту біля парку)

4. пл. Галицька, 7 (сквер)

5. Генерала Т. Чупринки, 5 – С. Бандери, 15 (зупинка громадського транспорту)

6. Городоцька, 67

7. П. Дорошенка, 45 (зупинка громадського транспорту)

8. пл. Князя Ярослава Осмомисла, 28

9. пл. М. Кропивницького, 5 (сквер)

10. Лазнева, 3

11. пл. Соборна, 2-а (сквер)

12. пл. Старий Ринок, 7 (сквер)

13. В. Стефаника (сквер)

14. І. Франка – Ю. Мушака (зупинка громадського транспорту)

15. І. Франка, 12 – О. Герцена

16. просп. Т. Шевченка, 25 (сквер)

Залізничний район:

1. Д. Бортнянського, 17

2. І. Виговського, 5

3. І. Виговського, 29

4. І. Виговського, 32 (зупинка громадського транспорту)

5. І. Виговського, 67-69

6. І. Виговського, 69 (зупинка громадського транспорту)

7. І. Виговського, 89

8. Городоцька, 241

9. перехрестя вулиць Городоцької, 247 – І. Виговського, 1

10. Дозвільна, 1

11. Залізнична, 14

12. Левандівська, 18 (зупинка громадського транспорту)

13. Любінська, 96

14. Любінська, 101 (зупинка громадського транспорту)

15. Любінська, 102

16. Низинна, 2 – Широка, 50 (зупинка громадського транспорту)

17. Є. Патона, 31 (зупинка громадського транспорту)

18. С. Петлюри, 2-а (зупинка громадського транспорту)

19. С. Петлюри, 36

20. перехрестя вулиць Повітряної – Є. Олесницького

21. Повітряна, 20 (біля входу до парку)

22. Суботівська, 9 (зупинка громадського транспорту)

23. Сяйво, 11

24. Сяйво, 21

25. Широка, 67-81 (зупинка громадського транспорту)

Личаківський район:

1. Дж. Вашингтона, 5-а

2. Зелена, 79

3. М. Костомарова, 1-3

4. М. Кривоноса, 8

5. М. Лисенка, 14

6. Личаківська, 69

7. Личаківська, 109

8. Медової Печери, 36-38

9. Медової Печери, 67

10. пл. Митна

11. Пасічна – Лисеницька

12. Пасічна, 42

13. Пасічна, 51

14. Пасічна, 59

15. Пасічна, 70

16. Пасічна, 81

17. Пасічна, 90

18. Пасічна, 98

19. Пасічна, 104

20. пл. Петрушевича

21. Студентська (сквер)

22. Тершаковців, 1

23. Тракт Глинянський, 161

24. М. Туган-Барановського, 9-а

25. Б. Хмельницького, 140

26. П. Шафарика, 16

27. Є. Ярошинської, 2

Сихівський район:

1. Б. Антоненка-Давидовича, 10

2. Б. – І. Антонича, 12

3. Я. Гашека, 17

4. Героїв Крут, 27

5. Дністерська, 1

6. Дністерська, 13

7. О. Довженка, 5

8. О. Довженка, 6

9. М. Драгана, 1

10. Дунайська, 32

11. Запорізька, 25

12. Зелена – Надійна (зупинка громадського транспорту)

13. Зелена, 385 (біля церкви)

14. І. Кавалерідзе, 1

15. І. Кавалерідзе, 2

16. І. Кавалерідзе, 16

17. Коломийська, 7

18. С. Литвиненка, 4

19. Сихівська, 5

20. Сихівська, 18

21. М. Скрипника, 2

22. Стрийська, 47

23. Стрийська,105

24. Стрийська, 109

25. К. Трильовського, 29

26. Г. Хоткевича, 16

27. Г. Хоткевича, 18

28. Хуторівка, 24

29. просп. Червоної Калини, 40

30. просп. Червоної Калини, 50

31. просп. Червоної Калини, 57

32. просп. Червоної Калини, 64

33. просп. Червоної Калини, 76

34. просп. Червоної Калини, 77

35. просп. Червоної Калини, 81

36. просп. Червоної Калини, 109

37. просп. Червоної Калини, 127

38. В. Чукаріна, 11

Франківський район:

1. І. Айвазовського, 10

2. І. Айвазовського, 22

3. Академіка С. Рудницького, 2 (зупинка громадського транспорту)

4. Академіка А. Сахарова, 7

5. Академіка А. Сахарова, 19 (зупинка громадського транспорту)

6. Академіка А. Сахарова, 45

7. Академіка А. Сахарова, 50

8. В. Антоновича – М. Залізняка

9. С. Бандери, 29

10. С. Бандери, 71 (зупинка громадського транспорту)

11. С. Боткіна – Шкрібляків

12. С. Боткіна, 73

13. С. Васильківського, 9

14. Володимира Великого, 2 (зупинка громадського транспорту)

15. Володимира Великого, 22 (зупинка громадського транспорту)

16. Володимира Великого, 26 (зупинка громадського транспорту)

17. Володимира Великого, 34

18. Володимира Великого, 35

19. Володимира Великого, 58

20. Володимира Великого, 93-а

21. Володимира Великого, 113

22. Володимира Великого, 117

23. на розі вулиць Генерала Т. Чупринки, 25 – Київської

24. Героїв УПА, З0 (зупинка громадського транспорту)

25. Героїв УПА, 76 (зупинка громадського транспорту)

26. Героїв УПА, 80 (зупинка громадського транспорту)

27. Городоцька, 207 (зупинка громадського транспорту)

28. Городоцька, 225 (зупинка громадського транспорту)

29. Кастелівка (сквер)

30. Княгині Ольги – Володимира Великого (зупинка громадського

транспорту)

31. Княгині Ольги, 71 (зупинка громадського транспорту)

32. Л. Кобилиці, 29

33. Є. Коновальця, 47 – А. Мельника

34. Є. Коновальця, 97 (зупинка громадського транспорту)

35. пл. М. Кропивницького, 6 (зупинка громадського транспорту)

36. Кульпарківська, 73 (зупинка громадського транспорту)

37. Кульпарківська, 95 (зупинка громадського транспорту)

38. Кульпарківська, 129-а

39. Кульпарківська, 131

40. пл. Липнева, 2

41. А. Мельника (біля кафе “Бона“) (зупинка громадського транспорту)

42. Наукова, 2

43. Наукова, 10-а

44. Наукова, 19

45. Наукова, 29-а

46. Наукова, З0

47. Наукова, 32-а

48. Наукова, 62 (зупинка громадського транспорту)

49. Наукова, 112 (зупинка громадського транспорту)

50. Окружна – Любінська (зупинка громадського транспорту)

51. Остроградських, 14

52. І. Піддубного (поворот на вул. Княгині Ольги, зупинка громадського транспорту)

53. В. Симоненка, 4

54. Стрийська, 78

55. І. Труша – Академіка С. Рудницького

56. Л. Цегельського (сквер)

Шевченківський район:

1. Академіка Р. Кучера, 6 (навпроти будинку)

2. Варшавська (біля ЛКП)

3. І. Величковського, 4 (зупинка громадського транспорту)

4. І. Величковського, 38

5. І. Величковського, 40 (зупинка громадського транспорту)

6. Гетьмана І. Мазепи, 12

7. Гетьмана І. Мазепи, 13 (зупинка громадського транспорту)

8. Гетьмана І. Мазепи, 27

9. Б. Грінченка, 2-а

10. Б. Грінченка, 4

11. Б. Грінченка, 4-б

12. Б. Грінченка, 6-б

13. Замарстинівська, 39 (зупинка громадського транспорту)

14. В. Липинського – Вербова (зупинка громадського транспорту)

15. А. Лінкольна, 57

16. І. Миколайчука, 22

17. І. Миколайчука, 24

18. І. Миколайчука, 28

19. Полтв’яна (Укртелеком)

20. Я. Раппапорта, 5

21. П. Тичини, 14

22. Торф’яна (зупинка громадського транспорту)

23. О. Турянського, 5

24. М. Хвильового, 29

25. М. Хвильового, 39

26. просп. В. Чорновола (зупинка громадського транспорту біля

Львівського інституту банківської справи)

27. просп. В. Чорновола (зупинка громадського транспорту біля Міського палацу культури ім. Гната Хоткевича)

28. просп. В. Чорновола (зупинка громадського транспорту біля

Шевченківської районної адміністрації)

29. просп. В. Чорновола, 93

30. просп. В. Чорновола, 99

31. просп. В. Чорновола, 103 (зупинка громадського транспорту)

32. Т. Шевченка, 92 (зупинка громадського транспорту)

33. Т. Шевченка, 350-а

34. Т. Шевченка, 358

35. В. Щурата, 5

Водночас голів районних адміністрацій зобов’язали слідкувати за розміщенням несанкціонованих агітаційних матеріалів політиків. При виявленні таких випадків у Львові порушників будуть штрафувати.

Також райадміністрації мають простежити, аби всі агітаційні матеріали прибрали із затверджених місць за добу до виборів, тобто до 30 березня.

Зазначимо, вибори Президента України відбудуться 31 березня цього року. А виборча кампанія офіційно стартувала 31 грудня.

Нагадаємо, проведення цьогорічних президентських виборів обійдуться державі у 2,3 мільярда гривень. Подавати свою кандидатуру на участь у виборах Президента України політики можуть включно до 3 лютого.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові хотіли заборонити політичну рекламу та агітацію у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, інших комунальних підприємствах, установах та міських організаціях. Втім для прийняття такого рішення депутатам міської ради забракло голосів.