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Пошуки зниклої спортсменки під Львовом. Поліція просить перевірити відеореєстратори

Андрій Котенський

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Під Львовом тримають пошуки юної спортсменки Васелини Ільницької, яка вчора у спортивному обмундируванні вийшла на вечірню пробіжку і досі не повернулася.

 

Водіїв, які рухалися дорогою зі Львова до Брюхович просять перевірити свої відео реєстратори.

«Поліцейські Львівщини просять зголоситись на оперативну лінію 102 водіїв, чиї автомобілі обладнані відеореєстраторами і котрі вчора, 21 січня, у період часу від 20.00 до 21.30 проїжджали ділянкою автодороги від вулиці Замарстинівської у Львові до вулиці Львівської в смт. Брюховичі», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, ця інформація є дуже важливою і може допомогти встановити місцезнаходження зниклої 19-річної дівчини.

Раніше Львівський портал повідомляв, що під Львовом зникла молода спортсменка Василина Ільницька, яка вийшла на вечірню пробіжку, об 20.05 год. На пошуки зниклої виїхала поліція і кінологи.

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