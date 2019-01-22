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Під Львовом зникла молода спортсменка, яка вийшла на вечірню пробіжку

Андрій Котенський

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На Львівщині розшукують 19-річну Василину Ільницьку, яка вчора вийшла на традиційну вечірню пробіжку у спортивному екіпіруванні та досі додому не повернулася. Про це повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Зазвичай маршрут юної львів’янки пролягав через Брюховицький ліс.

«Ільницька Василина Віталіївна, 02.12.1999р.н., проживає в смт. Брюховичі (Львів). 21.01.2019 року о 20:05 вийшла на вечірню пробіжку з дому та по теперішній час не повернулася.

Зазвичай бігала по маршруту Брюховичі – Підголоско (через ліс), по велосипедній доріжці», – повідомив він.

На вигляд Ільницька Василина спортивної тілобудови, русяве волосся, була одягнена у спортивний лижний одяг. Зріст 166см.

Взута в спортивні кросівки, вдягнута в спортивному комбінзоні, що на фото, а також зверху на комбінзоні була чорна курточка як на фото.

На голові червона пов’язка з написом Viessmann і посередині повязки синьо-жовтий прапор.

Всім кому відоме можливе місце перебування зазначеної безвісти зниклої прошу повідомляти за тел.: 102

Як відомо Василина Ільницька займається біатлоном, і вочевидь у той вечір вийшла на традиційне тренування.

 

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