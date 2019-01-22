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Поліцейські розшукали 19-річну мешканку Брюхович, яка вийшла на пробіжку та зникла

Юлія Шпак

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Поліцейські встановили місцезнаходження зниклої 19-річної мешканки Брюхович, яка вчора ввечері вийшла на пробіжку та досі не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

«Місцеперебування зниклої дівчини встановлено! Вона здорова та неушкоджена. Дякуємо за допомогу усім, хто долучився до її пошуків!», – йдеться у повідомленні.

Наразі більше деталей у поліції  не повідомили.

Раніше Львівський портал повідомляв, що під Львовом зникла молода спортсменка Василина Ільницька, яка вийшла на вечірню пробіжку, об 20.05 год. На пошуки зниклої виїхала поліція і кінологи.

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