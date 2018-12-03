Львівська велосипедистка Олена Старікова здобула «золото» на етапі Кубка світу

Львів’янка Олена Старікова завоювала дві медалі на етапі Кубка світу з велотреку в Берліні. Про це повідомляє управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

«2 грудня у місті Берліні завершився III етап Кубку світу з велосипедного спорту на треку. У складі збірної команди України спортсменка Львівщини Олена Старікова виборола дві медалі. Зокрема, у спринті на 200 метрів виборола «бронзу» (10,670) та «золото» в гіті на 500 метрів (33, 210)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні цього року Олена Старікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи.

Фото: соціальні мережі