Львівська міськрада замовила ремонт приміщень п’ятого поверху за 3,5 млн грн

ЛКП «Ратуша-сервіс» оголосило тендер на визначення фірми, яка відремонтує п’ятий поверх Львівської міської ради. Відповідне оголошення нещодавно розмістили на порталі публічних закупівель Prozorro, передає Львівський портал.

Як вказано в умовах тендеру, компанія-переможець до 30 серпня має здійснити поточний ремонт приміщень п’ятого поверху міської ради Львова. При цьому вартість виконання робіт має становити не більше, ніж 3 502 000 грн.

Загальна площа приміщень, які на п’ятому поверсі Ратуші потребують ремонту, складає 2 140 кв м. Фірма, яка виграє в торгах, має:

пофарбувати стіни і стелі;

встановити плитку у коридорах, ламінат – у кабінетах, ковролін – у конферен-залах;

встановити світильники, вимикачі та розетки;

змонтувати комп’ютерну мережу;

змонтувати радіатори і встановити батареї;

відреставрувати мансардні вікна;

утеплити дах.

Окремим пунктом у технічних умовах тендеру є ремонт вбиралень на п’ятому поверсі мерії. Там потірбно повністю замінити труби та встановити унітази, пісуари, туалетні кабінки, в тому числі й для людей з обмедженими можливостями, рукомийники, сушки для рук та дозаторів для мила. Також компанія-переможець тендеру зобов’язана обладнати санвузли бойлером і LED-світильниками.

Сам тендер на визначення компанії, яка ремонтуватиме п’ятий поверх Львівської міської ради, відбудеться 4 лютого. Свої пропозиції можна подавати до 2 лютого.

Нагадаємо, навесні 2018 року ЛКП «Ратуша-сервіс» оголошувало тендер на ремонт туалетів та коридорів у приміщенні Львівської міськради. У ньому перемогла фірма сина чиновниці мерії. Згодом через розголос договір із компанією таки розірвали.