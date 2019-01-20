Через спалах кору у селі на Одещині оголосили карантин

Із понеділка, 21 січня, у селі Шевченкове Одеської області через спалах кору запроваджують карантин у всіх навчальних закладах. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

Як повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко, кількість дітей, що захворіли на кір у Шевченковому, станом на 17:00 год. 19 січня становить 14 осіб.

«З понеділка у навчальних закладах села Шевченкове та дитсадку карантин. Щодо інших шкіл громади, то о 9:00 год. понеділка буде прийнято рішення виконкомом», – розповів Бойченко.

Водночас видання «Думская» з посиланням на Бойченка зазначає, що 12 із хворих перебувають на домашньому лікуванні, ще двоє – у лікарні.

«Одна дитина у важкому стані, наразі вирішується питання щодо її переведення до Одеси», – додав голова ОТГ.

Нагадаємо, Львівщина залишається лідером за рівнем захворюваності на кір. Із 11 лютого у навчальних закладах на Львівщині розпочнуть роботу тимчасові пункти вакцинації проти кору. Детальніше про вакцинацію школярів читайте тут.

Також нещодавно через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка. Раніше Львівський портал інформував, що в області є переповненими інфекційні відділення лікарень.