Львівські прикордонники викрили схему незаконного ввезення в Україну автівок на іноземній реєстрації

Учора, 18 січня, у пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники виявили, що двоє українців використовували підроблені контрольні талони, аби уникнути проходження митного контролю. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

«При виїзді з пункту пропуску припинено спробу незаконного ввезення в Україну автомобіля іноземної реєстрації без проходження прикордонно-митних процедур. Громадянин України, співучасник, на автомобілі «Форд» української реєстрації, пройшовши прикордонно-митне оформлення, передав контрольний талон із відмітками Держприкордонслужби та ДФС іншому громадянину України, що слідував на автомобілі «Хонда» англійської реєстрації 2010 року випуску зі знищенням своїх даних та внесенням інших», – йдеться у повідомленні.

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На порушників склали адмінпротоколи за ст. 202 КУпАП (порушення режиму в пункті пропуску через державний кордон України).

Всю інформацію прикордонники передали у поліцію, адже факт містить ознаки кримінального правопорушення за статтею 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Нагадаємо, із 25 листопада 2018 року в Україні діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації.

Нещодавно Львівська митниця ДФС встановила новий рекорд із оформлення автомобілів на іноземній реєстрації– 355 авто за добу.

Детальніше про нові правила читайте у матеріалі «Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях».