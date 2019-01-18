Завтра на львівській Ратуші приспустять штандарт міста на знак скорботи за мером Гданська

Завтра, 19 січня, з 10.00 до 16.00 год. на Ратуші приспустять штандарт міста як вияв скорботи за мером Гданська, котрий загинув внаслідок замаху. Відповідне розпорядження підписав міський голова Львова Андрій Садовий, передає прес-служба ЛМР.

Додамо, що у Ґданську триває прощання з мером Павлом Адамовичем. Домовину з тілом мера розмістили у Європейському центрі Солідарності у четвер ввечері. Прощання триватиме до 17:00 год п’ятниці. Після цього траурна процесія з домовиною вирушить від Європейського центру Солідарності до Мар’яцької базиліки, де в суботу о 12:00 год відбудеться чин похорону. Павла Адамовича поховають у базиліці поруч із найвизначнішими мешканцями Ґданська.

Як писав Львівський портал, напад на мера Гданська відбувся в неділю, 13 січня, ввечері під час благодійного концерту. Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна «Громадянська платформа» його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича. Наступного дня мер Гданська помер у лікарні. Згодом тисячі людей вийшли на вулиці Варшави, щоб вшанувати пам’ять мера Гданська.

Додамо, що Павел Адамович був мером Гданська з 1998 року. У листопаді минулого року його переобрали на новий термін.

Фото: Рубрика