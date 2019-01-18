ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра на львівській Ратуші приспустять штандарт міста на знак скорботи за мером Гданська

Юлія Шпак

|

Завтра, 19 січня,  з 10.00 до 16.00 год. на Ратуші приспустять штандарт міста як вияв скорботи за мером Гданська, котрий загинув внаслідок замаху. Відповідне розпорядження підписав міський голова Львова Андрій Садовий, передає прес-служба ЛМР.

 

Додамо, що у Ґданську триває прощання з мером Павлом Адамовичем. Домовину з тілом мера розмістили у Європейському центрі Солідарності у четвер ввечері. Прощання триватиме до 17:00 год п’ятниці. Після цього траурна процесія з домовиною вирушить від Європейського центру Солідарності до Мар’яцької базиліки, де в суботу о 12:00 год відбудеться чин похорону. Павла Адамовича поховають у базиліці поруч із найвизначнішими мешканцями Ґданська.

Як писав Львівський портал, напад на мера Гданська відбувся в неділю, 13 січня, ввечері під час благодійного концерту. Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна «Громадянська платформа» його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича. Наступного дня мер Гданська помер у лікарні. Згодом тисячі людей вийшли на вулиці Варшави, щоб вшанувати пам’ять мера Гданська.

Додамо, що Павел Адамович був мером Гданська з 1998 року. У листопаді минулого року його переобрали на новий термін.

Фото: Рубрика

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...