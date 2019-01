В університеті Ліона прогриміла серія вибухів

В університеті французького Ліона зранку у четвер прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє BFMTV.

Пожежа спалахнула на даху університетської бібліотеки і перекинулася на сусідню будівлю.



За попередніми даними, пожежа розпочалася в результаті робіт на даху бібліотеки, а вибухи сталися в результаті розриву кількох балонів з газом. Повідомляється, що вибухнули три балони.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) January 17, 2019