В університеті Ліона прогриміла серія вибухів

В університеті французького Ліона зранку у четвер прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє BFMTV.
Пожежа спалахнула на даху університетської бібліотеки і перекинулася на сусідню будівлю.
За попередніми даними, пожежа розпочалася в результаті робіт на даху бібліотеки, а вибухи сталися в результаті розриву кількох балонів з газом. Повідомляється, що вибухнули три балони.
Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ
— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) January 17, 2019
В результаті вибуху кілька людей дістали легкі поранення.
У соціальних мережах університет Ліона радить студентам і викладачам не наближатися до будівель ближче ніж на 100 метрів.
На місце події прибули пожежники, які намагаються впоратися з пожежею.
Андрій Котенський