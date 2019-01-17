В університеті Ліона прогриміла серія вибухів

В університеті французького Ліона зранку у четвер прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє BFMTV.

Пожежа спалахнула на даху університетської бібліотеки і перекинулася на сусідню будівлю.

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За попередніми даними, пожежа розпочалася в результаті робіт на даху бібліотеки, а вибухи сталися в результаті розриву кількох балонів з газом. Повідомляється, що вибухнули три балони.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) January 17, 2019

В результаті вибуху кілька людей дістали легкі поранення.

У соціальних мережах університет Ліона радить студентам і викладачам не наближатися до будівель ближче ніж на 100 метрів.

На місце події прибули пожежники, які намагаються впоратися з пожежею.

Європейська правда