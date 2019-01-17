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В університеті Ліона прогриміла серія вибухів

Андрій Котенський

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В університеті французького Ліона зранку у четвер прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє BFMTV.

 

Пожежа спалахнула на даху університетської бібліотеки і перекинулася на сусідню будівлю.

За попередніми даними, пожежа розпочалася в результаті робіт на даху бібліотеки, а вибухи сталися в результаті розриву кількох балонів з газом. Повідомляється, що вибухнули три балони.

В результаті вибуху кілька людей дістали легкі поранення.

У соціальних мережах університет Ліона радить студентам і викладачам не наближатися до будівель ближче ніж на 100 метрів.

На місце події прибули пожежники, які намагаються впоратися з пожежею.

Європейська правда

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