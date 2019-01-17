Трамвайну зупинку, на яку нещодавно впали шматки гіпсової ліпнини, перенесуть ближче до площі Ринок

Трамвайну зупинку на вул. Руській перенесено на 50 м ближче до пл. Ринок. Відповідні дорожні знаки вже встановлюють. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку з тим, що будуть проводити ремонтні роботи на фасаді будинку на вул. Руській, 20, та в найближчий час там буде встановлено риштування, трамвайну зупинку на вул. Руській перенесено на 50 м ближче до пл. Ринок. Зараз проводять роботи із встановлення відповідних дорожніх знаків», — повідомив Ігор Собенко, заступник начальника управління транспорту ЛМР.

Нагадаємо, частина гіпсової ліпнини із 1-ої поліклініки, що на вулиці, 20, обвалилась просто на тротуар поруч із зупинкою громадського транспорту. Внаслідок події тоді ніхто не постраждав.

Також в.о. головного лікаря 1-ої міської поліклініки Наталія Бачун заявляла, що вже вісім років поспіль медзаклад говорить про аварійний стан будівлі, однак реконструкцію ніхто не проводив через брак фінансування.

Згодом у мерії повідомили, що фасади старовинних будівель, розташованих в історичному ареалі міста, планують перевірити на аварійність.

Фото: ЛМР