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Масштабна пожежа на заводі з виробництва олії: вогонь гасили 96 рятувальників

Олена Карп'юк

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Вчора, 16 січня, о 17:26 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Ставчани Пустомитівського району. Займання виникло на території ПП «Оліяр» – відомого виробника олії «Майола». Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла на території підприємства з виробництва соняшникової олії в окремо стоячій металевій сушці з насінням соняшника, розміром 12×4×23 м. На місце події негайно були направлені підрозділи ДСНС Львівщини за підвищеним номером виклику.

Пожежу локалізували о 19:37 год., а ліквідувати її вдалося о 21:17 год. Внаслідок пожежі вогонь знищив 40 тонн насіння соняшника, пошкодив металеву сушку, ланцюговий конвеєр, резервуар для зберігання готової продукції на площі 60 кв м.

До ліквідації пожежі на заводі залучили 96 рятувальників та 16 одиниць спецтехніки.

Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців вдалось запобігти розповсюдженню полум’я на поруч розташоване технологічне обладняння, врятувати елеватор та 10 ємностей для зберігання готової продукції. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Наразі всі обставини виникнення пожежі та причина загорання з’ясовуються.

Фото: facebook

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