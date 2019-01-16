Під Львовом погасили пожежу на заводі, що виробляє олію

У селі Ставчани Пустомитівського району погасили пожежу на території заводу ПП «Оліяр» – відомого виробника олії «Майола». Інформацію про це Львівському порталу підтвердили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Як відомо, повідомлення про пожежу надійшло о 17.26. Підрозділи ДСНС негайно виїхали на місце події.

Також відомо, що викликалися підрозділи за підвищеним номером небезпеки – з Пустомит, сусідніх районів, а також виїхала техніка зі Львова.

За попередньою інформацію займання сталось в сушці насіння соняшника.

Станом на 21.17 пожежу ліквідовано.

Додамо, що «Оліяр» є одним із найбільших виробників рослинної олії в Україні.