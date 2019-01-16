Під Львовом горить завод, що виробляє олію

У селі Ставчани Пустомитівського району сталася пожежа на території ПП «Оліяр» – відомого виробника олії «Майола». Про це виданню ZIK підтвердили в прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.

«Підрозділи виїхали на місце події. Сталася пожежа на території підприємства», – повідомив працівник прес-служби Ігор Курус.

З його слів, на події викликалися підрозділи за підвищеним номером небезпеки – з Пустомит, сусідніх районів, а також виїхала техніка зі Львова.

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Детальніша інформація встановлюється.

Додамо, що “Оліяр” є одним із найбільших виробників рослинної олії в Україні.

Фото і відео: facebook