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Під Львовом горить завод, що виробляє олію

Олександр Косик

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У селі Ставчани Пустомитівського району сталася пожежа на території ПП «Оліяр» – відомого виробника олії «Майола». Про це виданню ZIK підтвердили в прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

«Підрозділи виїхали на місце події. Сталася пожежа на території підприємства», – повідомив працівник прес-служби Ігор Курус.

З його слів, на події викликалися підрозділи за підвищеним номером небезпеки – з Пустомит, сусідніх районів, а також виїхала техніка зі Львова.


Детальніша інформація встановлюється.

Додамо, що “Оліяр” є одним із найбільших виробників рослинної олії в Україні.

Фото і відео: facebook

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