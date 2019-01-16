Під Львовом горить завод, що виробляє олію

У селі Ставчани Пустомитівського району сталася пожежа на території ПП «Оліяр» – відомого виробника олії «Майола». Про це виданню ZIK підтвердили в прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.
«Підрозділи виїхали на місце події. Сталася пожежа на території підприємства», – повідомив працівник прес-служби Ігор Курус.
З його слів, на події викликалися підрозділи за підвищеним номером небезпеки – з Пустомит, сусідніх районів, а також виїхала техніка зі Львова.
Детальніша інформація встановлюється.
Додамо, що “Оліяр” є одним із найбільших виробників рослинної олії в Україні.
Фото і відео: facebook
Олександр Косик