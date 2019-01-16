Пільговий період розмитнення «євроблях»: ДФС попереджає водіїв про шахраїв

Зважаючи на те, що 22 лютого закінчиться пільговий період для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації (коли базові ставки акцизу знижені на половину), свою діяльність активізували так звані посередники. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так, до Львівської митниці ДФС надходить інформація про випадки, коли ці «посередники», які зголошуються допомогти оформити автомобілі для особистого користування громадянам, виявляються шахраями. Зокрема відомо, що є випадки, коли кошти та документи на свої автомобілі громадяни передали невідомим особам, які обіцяли за певну винагороду безперешкодно здійснити митне оформлення, про що навіть надали розписки. Передавання відбувалося у визначеному місці та визначений час поза межами місця митного оформлення. Відтоді «посередники» документів та коштів не повертали та на зв’язок не виходять.

Львівська митниця ДФС просить громадян бути вкрай обережними, коли вони вирішують здійснити митне оформлення авто. У випадку, коли ви не можете чи не вмієте самостійно оформити митну декларацію, можна звернутись до митних брокерів, які є юридичними особами та мають дозвіл на провадження митно-брокерської діяльності. Також для уникнення схожих ситуацій рекомендуємо укладати з митними брокерами договори про надання митно-брокерських послуг.

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності, можна перевірити за посиланням на сайті Державної фіскальної служби України (://http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/94921.html)

Додамо, що станом на 11 січня 2019 року у Львівській митниці ДФС у митному режимі «імпорт» оформлено 5138 транспортних засобів громадян.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Також нещодавно Львівська митниця ДФС встановила новий рекорд щодо оформлення автомобілів на іноземній реєстрації: 355 авто за добу.

Детальніше про нові правила читайте у нашому матеріалі: «Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях».