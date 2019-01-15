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Через аварію частині Львова вимкнули воду. Перелік вулиць

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 15 січня, через аварійно-ремонтні роботи з ліквідації витоків мешканцям більше десяти вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Через ліквідацію витоку на вул. Білоцерківська Дунайська орієнтовно до 12:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. Вигін
  • вул. Вулецька
  • вул. Дністерська
  • вул. Дунайська
  • вул. Зелена
  • вул. Керченська
  • вул. Липова Алея
  • вул. Навроцького
  • вул. Орлина
  • вул. Раковського.

Також через витік на вул. Дж. Леннона,1 до 14:30 год. не буде води на вулицях:

  • вул. Абхазька
  • вул. Ленона
  • вул. Щурата.

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