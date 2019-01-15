Через аварію частині Львова вимкнули воду. Перелік вулиць

Сьогодні, 15 січня, через аварійно-ремонтні роботи з ліквідації витоків мешканцям більше десяти вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Через ліквідацію витоку на вул. Білоцерківська – Дунайська орієнтовно до 12:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

вул. Вигін

вул. Вулецька

вул. Дністерська

вул. Дунайська

вул. Зелена

вул. Керченська

вул. Липова Алея

вул. Навроцького

вул. Орлина

вул. Раковського.

Також через витік на вул. Дж. Леннона,1 до 14:30 год. не буде води на вулицях: