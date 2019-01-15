Через аварію частині Львова вимкнули воду. Перелік вулиць

Сьогодні, 15 січня, через аварійно-ремонтні роботи з ліквідації витоків мешканцям більше десяти вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Через ліквідацію витоку на вул. Білоцерківська – Дунайська орієнтовно до 12:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:
- вул. Вигін
- вул. Вулецька
- вул. Дністерська
- вул. Дунайська
- вул. Зелена
- вул. Керченська
- вул. Липова Алея
- вул. Навроцького
- вул. Орлина
- вул. Раковського.
Також через витік на вул. Дж. Леннона,1 до 14:30 год. не буде води на вулицях:
- вул. Абхазька
- вул. Ленона
- вул. Щурата.
Олена Карп'юк