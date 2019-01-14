Як вижити під час зимового походу в горах?

МВС на своїй сторінці у Facebook дало декілька важливих порад для прихильників зимових походів в гори.

В МВС радять:

У гори слід ходити групами, в яких є досвідчені туристи та інструктори.

В залежності від виду і тривалості маршруту необхідно мати спеціальне якісне спорядження – тепле взуття, наплічник, вовняний светр, вітрозахисний костюм, шапку.

Також необхідно мати медичну аптечку з еластичним бинтом. Мобільні телефони, топографічні карти та GPS-приймачі завжди стануть у нагоді.

У випадку поганої погоди та заметілі слід відмовитись від походу. Також не слід йти у похід при темряві чи тумані.

Робіть постійні зупинки на 5-15 хвилин, аби забезпечити терморегуляцію організму.

У будь-якому поході лижні палиці тільки підвищать вашу безпеку та полегшать пересування місцевістю.

І не забувайте реєструватися перед підйомом в гори.

Нагадаємо, нещодавно турист з Києва Ігор Грищенко загубився у горах увечері 6 січня. Знайти його змогли аж через чотири доби. Чоловік ночував у лісосмузі, поки в останній день не дістався будинку лісника.

Також Львівський портал повідомляв, що в мережі Інтернет опублікували перелік колиб та притулків в Карпатах, в яких турити можуть заночувати.