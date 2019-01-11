Надзвичайники розповіли, як заблукалий лижник провів чотири дні у горах

Заблукалий у Карпатах турист з Києва Ігор Грищенко загубився у горах увечері 6 січня. Знайти його змогли аж через чотири доби. Чоловік ночував у лісосмузі, поки в останній день не дістався будинку лісника. Про це Громадському повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області Наталя Батир.

Грищенко зі своїм другом катались на лижах, утім через сильний туман збились з маршруту. Коли туристи остаточно зрозуміли, що не знають, де перебувають, вирішили підніматися вверх. Під час підйому Грищенко загубив свого товариша.

Уночі 34-річний лижник ночував у лісосмузі. Там він викопав яму та підклав лижі. Для того, щоб остаточно не замерзнути, Грищенко вставав кожні 15 хвилин і намагався зігрітись. На четвертий день він дістався до будинку лісника, де вже увімкнув телефон і зв’язався з рятувальниками.

Спочатку Ігор Грищенко телефонував другові і просив, щоб його знайшли по GPS-координатах. Сказав, що чув шум вертольотів, хотів розвести вогонь, аби його помітили, але не встиг. Потім він подзвонив на службу 101, якій повідомив, що в нього сідає телефон і дуже мало часу. В короткій розмові Грищенко повідомив свої орієнтири, по яких вже встановили його можливе місцеперебування, де його згодом і знайшли.

Також речниця ДСНС у Закарпатській області повідомила Укрінформу, що врятований в четвер увечері закарпатськими рятувальниками лижник, якого чотири дні шукали в Карпатах, наразі перебуває в Свалявській райлікарні, в реанімації.

«Врятований учора ввечері турист, пошуки якого у Карпатах тривали останні чотири доби, наразі знаходиться в реанімаційному відділені Свалявської райлікарні, у нього обмороження кінцівок, лікарі говорять, що стан стабільний», – сказала Наталя Батир.

За її словами, коли рятувальники забирали туриста з хатинки лісника у Свалявському районі, він виглядав бадьорим, посміхався, жартував та «давав краба», дякуючи рятувальникам.

Батир стверджує, що ця історія порятунку — унікальна.

«У нас не було таких випадків, аби після таких довгих пошуків в горах людину знаходили живою. Це — перший випадок, і ми усі раді, що ця історія закінчилася хепі-ендом. Якщо бути відвертими, учора у пошуковиків уже майже не лишалося надії, що загублений у Карпатах турист живий, допоки він знову не подзвонив і не повідомив, де знаходиться» , – сказала речниця ДСНС.

У цьому випадку, наголосила вона, туриста врятували навички виживання в екстремальних умовах та належне екіпірування.

«У лижника, якого напередодні 7 січня знайшли в Карпатах замерзлим насмерть, у рюкзаку не було навіть ліхтарика — тобто, той чоловік зовсім не мав уявлення, що таке гори взимку. Що саме допомогло вижити Ігору Грищенку, якого після довгих пошуків таки знайшли, і що відбувалося із ним протягом оцих чотирьох днів в горах при морозі -15 градусів, хуртовинах та поганій видимості — ми його обов’язкового розпитаємо трохи згодом», – пообіцяла Батир.

Фото: ДСНС