Лижника, який загубився у горах ще 5 днів тому, вже розшукали

Учора ввечері рятувальники врешті знайшли туриста, який загубився ще 6 січня в районі гори Гимба Міжгірського району Закарпатської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

Власне, в ГУ ДСНС Закарпатської області поінформували, що о 16:45 на пункт зв’язку частини м. Свалява надійшов телефонний дзвінок від туриста-лижника, якого вже п’яту добу шукають рятувальники та інші небайдужі люди.

«Хлопець повідомив про те, що він знаходиться у будиночку лісників та чув сьогодні звук гвинтокрила. Також він зазначив про деякі орієнтири, які бачить поруч із цим місцем…», – зазначили у прес-службі відомства.

Як зазначили у ДСНС України, станом на 23:00 10 січня надійшла інформація від пошукової групи, що вони знайшли туриста, пошуки якого тривали з 6 січня.

Рятувальники транспортували його до найближчого населеного пункту де передали до лікарів швидкої допомоги. Наразі хлопцем опікуються медики.