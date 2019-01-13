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Пожежа на хімзаводі у Калуші. Мешканців запевняють, що нема ніякої небезпеки для їхнього здоров’я

Дарина Смеречанська

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Відомча лабораторія ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» провела відбір та аналіз проб повітря в межах санітарно-захисної зони підприємства. Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано. Про це зазначає прес-служба Калуської міськради у Facebook.

 

На даний час Калуська міськрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводить моніторинг стану повітря в санітарно-захисній зоні підприємства та в житловій зоні.

«Станом на 11:00 год. 13 січня 2019 року головний лікар повідомив, що жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння чи опіків не поступало. Небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району немає», – мовиться у повідомленні міськради.

Як повідомляв Львівський портал, 12 cічня о 21:08 у м.Калуш на території хімзаводу спалахнула пожежа. О 23:48 пожежу локалізовано. А 13 січня о 10:44 – ліквідовано.

Правоохоронці заявили, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.

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