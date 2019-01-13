Пожежа на калуському хімзаводі виникла через порушення правил безпеки, - поліція

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через пожежу на калуському хімзаводі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківщини.

Нагадаємо, ввечері 12 січня на території заводу ТОВ «Карпатнафтохім» виникла пожежа. Вночі її локалізовано, проте досі триває процес тління. Факельне горіння пірогазу відбувалося орієнтовно до 01:00 13 січня. Пожежу заборонено гасити, тому здійснювалося охолодження сусідніх будівель. Інженерно-технічним персоналом було перекрито засувки. Відтак, пірогаз виходив з тієї труби, яка зазнала пошкодження. Попри те, що пожежу вночі 13 січня локалізовано, досі триває процес тління. На місці створено штаб пожежогасіння.

Правоохоронці інформують, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Внаслідок пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків у стані виробничих об’єктів цього підприємства.

Причини виникнення пожежі та збитки встановлюються. Потерпілих немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 ККУ (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого,-

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого). Тривають слідчі дії.