На хімзаводі у Калуші вже ліквідували пожежу

У Калуші на території ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» ліквідували пожежу. Її вдалося погасити 13 cічня о 10:44. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

Так, 12 cічня о 21:08 у м.Калуш на вул. Промислова, 4 на території ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»на відкритій площадці у виробничій установці сталося факельне горіння пірогазу. О 23:48 пожежу локалізовано. А 13 січня о 10:44 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалося 20 одиниць техніки та 110 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС області.

Як раніше повідомляв Львівський портал, правоохоронці інформують, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.

Фото: Facebook-сторінка Володимира Микитина