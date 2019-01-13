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На хімзаводі у Калуші вже ліквідували пожежу

Дарина Смеречанська

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У Калуші на території ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» ліквідували пожежу. Її вдалося погасити 13 cічня о 10:44. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

 

Так, 12 cічня о 21:08 у м.Калуш на вул. Промислова, 4 на території ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»на відкритій площадці у виробничій установці сталося факельне горіння пірогазу. О 23:48 пожежу локалізовано. А 13 січня о 10:44 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалося 20 одиниць техніки та 110 чоловік  особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС області.

Як раніше повідомляв Львівський портал, правоохоронці інформують, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.

Фото: Facebook-сторінка Володимира Микитина

 

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